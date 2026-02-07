Si avvicina alla ex violando il divieto ubriaco aggredisce gli agenti | ora è agli arresti domiciliari

Un uomo di 34 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato sorpreso mentre si avvicinava alla ex violando il divieto. Era ubriaco e ha aggredito gli agenti intervenuti per bloccarlo. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Durante il controllo, il 34enne, in preda all'alcol, ha reagito violentemente agli agenti minacciandoli ripetutamente ed aggredendoli fisicamente In base alle indagini, l'uomo ha violato anche un’altra prescrizione, avvicinandosi alla ex compagna, nonostante il divieto imposto. Durante il controllo, il 34enne, in preda all'alcol, ha inoltre reagito violentemente agli agenti minacciandoli ripetutamente e aggredendoli fisicamente. Per questo è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il pm di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Faenza Polizia Ubriaco nel centro storico aggredisce gli agenti della Municipale Violento con l'ex compagna, ignora il divieto di avvicinamento e continua a perseguitarla: l'uomo finisce agli arresti domiciliari Un uomo è stato arrestato agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, continuando a perseguitarla con messaggi e minacce. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Faenza Polizia Argomenti discussi: Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestato; Si avvicina alla ex per minacciarla nonostante il braccialetto elettronico, a Genova arrestato un 46enne; Doveva starle lontano, si avvicina all’ex moglie: arrestato 60enne ad Asso; Roma, botte e minacce alla ex: il gip di Velletri emette il divieto di avvicinamento per un 28enne. Si avvicina alla ex per minacciarla nonostante il braccialetto elettronico, a Genova arrestato un 46enneUn 46enne rumeno è stato arrestato a Genova per aver violato il divieto di avvicinamento: individuato grazie al dispositivo anti-stalking. virgilio.it Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestatoLa Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne originario della Romania per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Mercoledì mattina, una donn ... genovatoday.it Si è presentato a casa ubriaco e in evidente stato di alterazione, violando il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla... facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.