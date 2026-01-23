Il sequel di Road House con Jake Gyllenhaal e Dave Bautista, annunciato subito dopo il successo del primo film, ha subito dei ritardi nella produzione. Tuttavia, recenti aggiornamenti suggeriscono che il progetto potrebbe presto sbloccarsi. Al momento, la data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma gli appassionati attendono con interesse ulteriori dettagli sul ritorno di questa saga.

Dopo essere stato annunciato immediatamente dato il successo del primo, il sequel sta ritardando ad arrivare ma ora potrebbe essersi sbloccato qualcosa. Spunta infatti una prima indicazione sulla data Road House è stato un successo molto importante per Prime Video, che si è infatti affrettata a confermare l'arrivo del sequel sempre con Jake Gyllenhaal protagonista. Dopo mesi di silenzio, c'è una prima indicazione sulla sua data d'uscita. Nel primo film, Gyllenhaal interpretava Dalton, un ex lottatore UFC diventato buttafuori al Road House nelle Florida Keys. Nel film recitano anche Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen, Jessica Williams, B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Road House 2: quando esce il sequel con Jake Gyllenhaal e Dave Bautista?

