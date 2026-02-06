Remain | Warner Bros sposta il film di Shyamalan e Nicholas Sparks al San Valentino 2027

Warner Bros. sposta al 2027 il film con Shyamalan e Sparks. La casa di produzione ha annunciato che il progetto, inizialmente previsto per le prossime stagioni, uscirà invece tra quasi tre anni, in occasione di San Valentino 2027. La decisione ha sorpreso molti, considerando l’assenza di comunicazioni ufficiali sui motivi del rinvio. Per ora, gli appassionati dovranno aspettare ancora un po’ per vedere il matrimonio artistico tra il regista e lo scrittore.

Il matrimonio artistico più inaspettato di Hollywood dovrà farsi attendere ancora un po'. Warner Bros. Pictures ha annunciato lo slittamento di Remain, la pellicola diretta da M. Night Shyamalan e co-scritta insieme al re del bestseller Nicholas Sparks. Inizialmente previsto per l'ottobre 2026, il film arriverà ora nelle sale il 5 febbraio 2027, a confermare il rinvio è stato un articolo di Deadline. La scelta dello studio è puramente strategica: visti gli ottimi pre-ordini registrati per il weekend di San Valentino di quest'anno (grazie a Cime Tempestose ), Warner punta a replicare il successo trasformando Remain nel titolo di punta per la festa degli innamorati del prossimo anno.

