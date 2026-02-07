Sheila e Deacon si sposano e la scelta di Finn cambia tutto | le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 febbraio

Sheila e Deacon si sono sposati, lasciando tutti senza parole. La decisione di Finn di cambiare rotta aggiunge un ulteriore colpo di scena alla vicenda, che si svolge tra tradimenti, sorprese e nuove alleanze. La soap continua a intrattenere i fan con sviluppi sempre più imprevedibili, mantenendo alta la tensione tra i personaggi.

Dal 9 al 14 febbraio 2026 scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni di Beautiful. La trama della settimana della soap in onda su Canale 5 (e Mediaset Infinity) alle 13:40 dal lunedì al sabato. Deacon è determinato: vuole sposare Sheila e proseguirà per la sua strada. La notizia delle nozze arrivata a Steffy e alla sua famiglia lascia tutti sbigottiti. Sconvolta dall’annuncio proprio la figlia di Ridge chiede a Hope se ha tentato di fermare suo padre. La Logan jr. ammette che per quanto abbia cercato di prendere tempo, da parte di Deacon non ha mai ricevuto i segnali positivi che si sarebbe aspettata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

La settimana di Beautiful dal 7 al 13 febbraio porta un matrimonio inaspettato: Deacon e Sheila si sposano.

