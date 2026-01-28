Beautiful anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026 | Deacon vuole Finn e Hope alle sue nozze con Sheila

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione. Deacon decide di mettere in gioco tutto e invita Finn e Hope alle sue nozze con Sheila, creando una situazione imprevedibile. La settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio si preannuncia piena di sorprese, con i personaggi che si muovono tra alleanze e conflitti. Gli appassionati non avranno un momento di noia.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 31 gennaio al 6 febbraio? La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, e promette di regalarci una settimana ricchi di colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Beautiful: la richiesta di Deacon a Sheila. Deacon e Sheila iniziano a pensare al matrimonio, e Sharpe chiede alla futura moglie di convincere Finn a fare loro da testimone. Nel frattempo anche lui ha qualcosa da fare per rendere quella cerimonia perfetta: vorrebbe che anche sua figlia Hope fosse presente alle nozze.

