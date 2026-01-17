Via Plebiscito sigilli a un punto scommesse ritrovo di pregiudicati | sospeso per sette giorni

La Polizia ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni di un bar situato in via Plebiscito, che fungeva da punto di raccolta scommesse sportive. L'intervento è stato effettuato a seguito di attività di controllo, volta a contrastare eventuali attività illecite e garantire il rispetto delle normative vigenti. La misura si inserisce in un più ampio quadro di controlli sul territorio per la tutela della legalità.

Negli ultimi mesi, gli agenti hanno riscontrato la "costante presenza" nel bar di diverse persone, note alle forze di polizia per reati di particolare allarme sociale e, in particolare, per furto, truffa, ricettazione ed estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti La Polizia ha sospeso temporaneamente l'attività di un bar con punto di raccolta di scommesse sportive in via Plebiscito. Da diversi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, è emerso come il locale sia diventato "un ritrovo abituale di pregiudicati", spiegano dalla questura di Catania.

