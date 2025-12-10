Chiusa 10 giorni una sala slot a Treviolo | Problemi di sicurezza e igiene

La Polizia di Stato ha temporaneamente chiuso una sala slot a Treviolo per 10 giorni, a causa di problemi di sicurezza e igiene riscontrati durante i controlli. L’intervento si inserisce in un’operazione volta a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti nel settore del gioco pubblico.

La Polizia di Stato ha disposto la chiusura per dieci giorni di una sala dedicata alle Video Lottery Terminal (VLT) a Treviolo. Il provvedimento, firmato dal questore di Bergamo, è stato eseguito mercoledì 10 dicembre dal personale della Divisione Pas della Questura insieme alla Polizia Locale del Comune. La sospensione nasce da un controllo effettuato il 9 novembre dagli agenti della Polizia Locale, durante il quale sono emerse numerose violazioni. Tra queste, l’assenza del titolare e di personale autorizzato alla rappresentanza come previsto dall’articolo 8 del Tulps; la mancanza della tabella alcolemica e dei precursori per verificare il tasso alcolemico, obbligatori negli esercizi che servono alcolici dopo la mezzanotte; una sala fumatori con porte bloccate in apertura e clienti intenti a fumare; la porta d’ingresso chiusa con serratura elettronica comandata dall’interno e priva di maniglione antipanico; infine, un cartello che pubblicizzava una precedente vincita, pratica vietata dal regolamento comunale sul contrasto alle dipendenze dal gioco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Cristina Mazzavillani Muti | Così nacque il Ravenna Festival I giovani mi danno energia - Zazoom Social News

Spaccio e gioco negli orari non consentiti: sala slot chiusa per altri 30 giorni - Si giocava anche fuori dagli orari consentiti e la frequentazione era caratterizzata per lo più da pregiudicati. Lo riporta ilgazzettino.it

Sala slot chiusa a Villa d’Adda: aggressioni e violenze, 15 giorni di fermo - Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno evidenziato come il locale sia divenuto luogo di aggregazione per soggetti coinvolti in attività illecite Bergamo, ... Come scrive ilgiorno.it

Più Libri Più Liberi si è chiusa dopo giorni intensi di incontri e di dialogo con lettrici e lettori. Le sale della Nuvola si sono riempite, grazie a voi, per ognuno dei nostri appuntamenti. “Senza legge” con @celestecost79, @giulia_minoli, @monicapasquino, @fran - facebook.com Vai su Facebook

Quante carte ha da giocare Zelensky? Poche, e non solo perché il vertice di Londra non ha prodotto risultati. A pesare come una spada di Damocle è anche l’inchiesta sulla corruzione a Kiev, di cui nessuno parla più tranne il New York Times. Tre giorni fa è u Vai su X