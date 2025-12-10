Chiusa 10 giorni una sala slot a Treviolo | Problemi di sicurezza e igiene

La Polizia di Stato ha temporaneamente chiuso una sala slot a Treviolo per 10 giorni, a causa di problemi di sicurezza e igiene riscontrati durante i controlli. L’intervento si inserisce in un’operazione volta a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti nel settore del gioco pubblico.

La Polizia di Stato ha disposto la chiusura per dieci giorni di una sala dedicata alle Video Lottery Terminal (VLT) a Treviolo. Il provvedimento, firmato dal questore di Bergamo, è stato eseguito mercoledì 10 dicembre dal personale della Divisione Pas della Questura insieme alla Polizia Locale del Comune. La sospensione nasce da un controllo effettuato il 9 novembre dagli agenti della Polizia Locale, durante il quale sono emerse numerose violazioni. Tra queste, l’assenza del titolare e di personale autorizzato alla rappresentanza come previsto dall’articolo 8 del Tulps; la mancanza della tabella alcolemica e dei precursori per verificare il tasso alcolemico, obbligatori negli esercizi che servono alcolici dopo la mezzanotte; una sala fumatori con porte bloccate in apertura e clienti intenti a fumare; la porta d’ingresso chiusa con serratura elettronica comandata dall’interno e priva di maniglione antipanico; infine, un cartello che pubblicizzava una precedente vincita, pratica vietata dal regolamento comunale sul contrasto alle dipendenze dal gioco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

