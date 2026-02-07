settantadue foto per raccontare 129 anni di gare

Questa mattina alle 11 si è aperta ufficialmente nell’Auditorium Disarò la mostra fotografica dedicata alle Olimpiadi. Sono esposte 72 immagini che ripercorrono 129 anni di gare, sportivi e momenti storici. L’evento attira appassionati e curiosi, pronti a rivivere le emozioni delle Olimpiadi attraverso gli scatti dei fotografi.

Si inaugura questa mattina alle 11, nell’Auditorium Disarò, la mostra fotografica dedicata alle Olimpiadi. “129 anni di Giochi“ è il titolo dell’esposizione a cura di Giancarlo Colombo che sarà visitabile fino al prossimo 22 febbraio, in concomitanza con i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L’ingresso alla mostra è gratuito e offre un vero e proprio viaggio, unico nel suo genere, attraverso 78 immagini (56 fotografie, due per ogni edizione dei Giochi estivi e 22 fotografie con i successi di Tokyo 2020 e Parigi 2024) che raccontano l’evoluzione dei Giochi Olimpici, sin dai primi scatti di Atene 1896 con protagonisti gli atleti italiani e internazionali che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

