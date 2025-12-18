La Camera Penale di Arezzo aderisce all' iniziativa 129 Piazze per il Sì

La Camera Penale di Arezzo si unisce con entusiasmo all'iniziativa 129 Piazze per il Sì, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Un gesto di sostegno e partecipazione che testimonia l'impegno professionale e civico per una causa importante, coinvolgendo la comunità e rafforzando il senso di solidarietà tra gli operatori del diritto.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – La Camera Penale di Arezzo aderisce all'iniziativa 129 Piazze per il Sì, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. L'iniziativa consiste nel promuovere le ragioni del Sì al referendum costituzionale per la separazione delle carriere di prossima istituzione, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere se confermare o meno la legge costituzionale che riforma l'ordinamento giudiziario separando, appunto le carriere di Giudice e Pubblico ministero con l'istituzione di due CSM autonomi e con la previsione di un'Alta Corte disciplinare. Fra le 129 piazze d'Italia dove ci sarà un punto informativo animato da avvocati penalisti aderenti all'UCPI ci sarà anche quella di Arezzo, infatti saremo presenti in Corso Italia dinanzi al civico 262 (nei pressi di Piazza San Iacopo) Sabato prossimo 20 dicembre dalle 15 alle 19.

