Suicidio in carcere a Padova | seconda vittima in meno di settantadue ore allarme tra le autorità penitenziarie

Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Padova, portando a due i suicidi in meno di tre giorni. Le autorità sono in allarme e cercano di capire cosa abbia spinto ancora una volta una persona a compiere un gesto così estremo. La situazione nel carcere è sotto stretta osservazione, mentre si attendono eventuali novità sulle cause dell’episodio.

Un detenuto ha perso la vita nel carcere di Padova, in circostanze che hanno portato all'immediato allarme tra le autorità penitenziarie. L'evento si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì, in un'istituzione già scossa da un altro decesso avvenuto meno di settantadue ore prima. Si tratta del secondo suicidio in meno di tre giorni all'interno dello stesso istituto, un dato che ha sollevato preoccupazioni crescenti sulle condizioni di salute mentale all'interno del sistema carcerario italiano. Il decesso è stato accertato da personale sanitario e penitenziario durante un controllo regolare nelle celle, in un'area riservata agli internati.

A meno di un mese dal primo suicidio, un nuovo episodio si è verificato nel carcere di Lecce, evidenziando le condizioni di sovraffollamento e disagio penitenziario.

