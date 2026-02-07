Sesto San Giovanni amministratore di condomini filmava donne durante rapporti intimi video finiti nella rete aziendale | denunciato

Un uomo di 60 anni, amministratore di condomini a Sesto San Giovanni, è stato denunciato per aver filmato di nascosto donne durante rapporti intimi. I video finivano sulla rete interna dello studio di amministrazione, e ora rischia una lunga serie di conseguenze penali.

Un uomo di 60 anni, titolare di uno studio di amministrazione condominiale a Sesto San Giovanni, è stato denunciato con accuse gravissime: avrebbe filmato di nascosto clienti, conoscenti e donne con cui aveva relazioni, per poi archiviare e condividere i video sulla rete aziendale dello studio. Le riprese segrete durante rapporti e incontri di lavoro. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe registrato le donne durante rapporti sessuali o in momenti di intimità, come all'interno del bagno. In altri casi, durante colloqui professionali, posizionava il cellulare sotto la scrivania per riprendere chi si trovava seduto di fronte a lui, all'insaputa delle vittime.

Un amministratore di condomini è stato denunciato dopo aver filmato donne mentre avevano rapporti sessuali o si trovavano in bagno.

