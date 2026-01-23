Roma radiologo filmava giovani donne durante gli esami | scoperti 57 video di pazienti

Un radiologo di Roma è stato scoperto aver registrato 57 video di giovani pazienti durante gli esami diagnostici. L'indagine ha evidenziato come l'uomo abbia utilizzato il proprio ruolo professionale per filmare e, in alcuni casi, indurre le pazienti a spogliarsi senza motivazioni cliniche. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela della privacy e sulla condotta professionale nel settore sanitario.

Avrebbe sfruttato il proprio ruolo per palpeggiare e riprendere con il cellulare giovanissime pazienti durante esami diagnostici, spingendole in alcune casi a spogliarsi senza alcuna necessità clinica. È questa l'accusa contestata a un tecnico di radiologia romano, per il quale il giudice per le.

