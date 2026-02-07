Amministratore di condomini filmava donne durante rapporti sessuali video finiti nella rete aziendale | denunciato

Un amministratore di condomini è stato denunciato dopo aver filmato donne mentre avevano rapporti sessuali o si trovavano in bagno. I video, registrati senza il loro consenso, sono finiti nel sistema informatico dell’azienda. Ora rischia di affrontare un procedimento penale per violazione della privacy e altri reati collegati.

Approfondimenti su Amministratore Condomini Roma, radiologo filmava giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazienti Un radiologo di Roma è stato scoperto aver registrato 57 video di giovani pazienti durante gli esami diagnostici. Roma: radiologo filmava donne svestite durante esami diagnostici, almeno 20 vittime A Roma, un radiologo è stato accusato di aver filmato donne, spesso molto giovani, durante esami diagnostici, approfittando della sua posizione professionale.

