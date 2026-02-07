Amministratore di condomini filmava donne durante rapporti sessuali video finiti nella rete aziendale | denunciato
Un amministratore di condomini è stato denunciato dopo aver filmato donne mentre avevano rapporti sessuali o si trovavano in bagno. I video, registrati senza il loro consenso, sono finiti nel sistema informatico dell’azienda. Ora rischia di affrontare un procedimento penale per violazione della privacy e altri reati collegati.
Un amministratore di condomini è stato denunciato perché accusato di aver filmato donne durante rapporti sessuali e in bagno. I file sarebbero stati condivisi sulla rete aziendale.🔗 Leggi su Fanpage.it
