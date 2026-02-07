Serie C Montesi la poule promozione è in tasca con anticipo Oggi a Jesi con la voglia di far valere il collettivo

La Montesi Pesaro ha già centrato l’obiettivo: la promozione in serie B arriva con una giornata di anticipo. Oggi a Jesi, i giocatori hanno dimostrato ancora una volta che il gruppo fa la differenza, vincendo facilmente per 3-0 contro la Terra dei Castelli. È festa tra i tifosi, mentre la squadra guarda già avanti, con la testa alla prossima sfida e alla nuova avventura che li aspetta.

In serie C di volley maschile, la Montesi Pesaro accede alla poule promozione con un turno d'anticipo, battendo per 3-0 la Terra dei Castelli. Vittoria in tre set per la Montesi alla 'Palestra Mencoboni' supera Terra dei Castelli (parziali 25-22, 25-23, 25-21) nella 17ª giornata. Dice l'allenatore Michele Maldoni: "Al Pala Mencoboni si è giocata una gara dura ed intensa, forse non eccezionale dal punto di vista tecnico ma sicuramente di alto livello sotto l' aspetto agonistico. Sia noi che Terra dei Castelli eravamo consci della posta in gioco, ossia la possibilità di entrare nel playoff, e per questo un po' di tensione si è vista e sentita.

