Promozione | nell’anticipo la centese la spunta 1-2 con l’atletico castenaso Il Granamica cerca la speranza in casa dello Sparta Castelbolognese

Anche la tredicesima giornata del girone C di Promozione si è aperta ieri con un anticipo. Al ‘Negrini’ era infatti in programma l’attesa sfida di medio-alta classifica tra l’Atletico Castenaso e la Centese e, a spuntarla, con il punteggio di 2-1, è stata la formazione ospite. Alle 14,30 di oggi si giocheranno regolarmente le altre sette sfide di questo turno, che prevede il riposo della sorpresa del campionato Felsina. Tra i big match di giornata spicca, senza ombra di dubbio, quello che, al ‘Foresti’ di Vado, vedrà sfidarsi la seconda della classe Valsetta Lagaro e la terza forza del girone Faro Gaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: nell’anticipo la centese la spunta 1-2 con l’atletico castenaso. Il Granamica cerca la speranza in casa dello Sparta Castelbolognese

