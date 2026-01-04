Oggi alle 17, la Clai affronta la sfida di Modena al PalaMadiba, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa migliorare la propria posizione in classifica. La partita di Serie A2 rappresenta un’occasione importante per le biancoblù, impegnate a consolidare le chances di accedere alla poule promozione e proseguire così il percorso verso la qualificazione.

La Clai nella sfida al PalaMadiba di Modena (ore 17) deve fare punti per poter sperare di agguantare uno dei posti che porta alla poule promozione invece che alla poule retrocessione. Le biancoblù avranno di fronte Modena Volley, la formazione geminiana è ultima con 5 punti, Imola deve vincere e sperare che davanti Busto Arsizio, Fasano e Tenaglia Altino non facciano punti. In quest’ottica la gara del PalaMadiba assume una grande importanza, portare a casa tre punti, non scontati, acquisirebbe una grande rilevanza in vista dei successivi due incontri con la Valsabbina Brescia l’11 gennaio al PalaRuggi e la trasferta di Fasano sette giorni più tardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley serie a2: ore 17 , serve il blitz per le biancoblù. La Clai ci prova al PalaMadiba di Modena. Obiettivo: la poule promozione per lo scatto

