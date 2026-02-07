Questa sera alle 17,30 il Carpi scende in campo a Ravenna, cercando di conquistare punti su un campo difficile. I numeri dicono che sarà una partita complicata, ma i biancorossi non hanno intenzione di mollare. Servirà un’impresa per portare a casa qualcosa dal ’Benelli’, dove il Ravenna è secondo in classifica. La squadra di casa vuole fare la sua partita, il Carpi spera di sorprendere.

I numeri dicono che oggi alle 17,30 al Carpi servirà un’impresa per fare punti al ’ Benelli ’, sul campo del Ravenna secondo. In casa la corazzata giallorossa ha vinto 8 gare su 11, perdendo solo con l’Arezzo e in questi ultimi due campionati solo altre 2 squadre hanno fatto bottino pieno lì: in D ci riuscirono il Sasso Marconi (provocando l’esonero di Antonioli) e il Lentigione targato Stefano Cassani. "Quel mio successo conta poco – spiega il tecnico biancorosso – ci attende una gara molto difficile, serve la partita perfetta. Però si parte dallo 0-0 e nelle ultime due gare, pur senza vincere, ho visto una squadra in crescita rispetto alle prime 3 di gennaio dove eravamo giù di corda". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi a Ravenna cerca "la partita perfetta»

