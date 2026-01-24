Pergola cerca la partita perfetta a Lunano

Per la quarta giornata del campionato di Promozione, si disputano cinque anticipi, tra cui il derby tra Lunano e Pergolese. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Un incontro che promette di offrire spunti interessanti e un confronto equilibrato, nel rispetto del fair play e della competitività.

Per la quarta giornata del campionato di Promozione oggi si giocano cinque anticipi. Nel menù alcune gare di spicco come il derby tra la capolista Lunano e la rigenerata Pergolese. Si scende in campo alle ore 15. Lunano-Pergolese. "Affronteremo la Pergolese – spiega il ds del Lunano Dominici – squadra che rispetto all’andata è cambiata notevolmente. Dopo il cambio dell’allenatore e l’innesto di giocatori di spessore, si è ripresa ed ha iniziato a macinare punti per la salvezza. Arriveranno a Lunano galvanizzati dal risultato contro il Tavullia Valfoglia, mi aspetto una vera e propria battaglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pergola cerca la partita perfetta a Lunano Genoa, De Rossi cerca la “partita perfetta” per contrastare il DiavoloIn vista della sfida tra Genoa e Milan, De Rossi punta a trovare la formazione più adatta per contrastare i rossoneri. Leggi anche: Canzi in conferenza: «Partita quasi perfetta? No, perfetta. Il Lione può fare 3 gol a tutti, chi dice il contrario non capisce di calcio» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Al Teatro Angel Dal Foco di #Pergola al via la stagione con lo spettacolo . PERGOLA Teatro Angel Dal Foco venerdì 23 gennaio ore 21.15 in scena Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinagli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.