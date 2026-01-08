Genoa De Rossi cerca la partita perfetta per contrastare il Diavolo

In vista della sfida tra Genoa e Milan, De Rossi punta a trovare la formazione più adatta per contrastare i rossoneri. Allegri conferma Leao e Pulisic dal primo minuto, mentre il Genoa spera di riproporre la prestazione combattiva delle prime sei partite, con l’obiettivo di consolidare il proprio rendimento e prepararsi al meglio per la partita con l’Atalanta. Un incontro importante per entrambe le squadre, caratterizzato da attese e strategie diverse.

Allegri rilancia Leao e Pulisic dal 1’, l’allenatore rossoblù spera di ritrovare il Grifone battagliero visto nelle sue prime sei partite, con il clou del match con l’Atalanta. “Sfida delicata – ammette – il Milan ha grandi valori. Dovremo occupare al meglio le due aree”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

