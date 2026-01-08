In vista della sfida tra Genoa e Milan, De Rossi punta a trovare la formazione più adatta per contrastare i rossoneri. Allegri conferma Leao e Pulisic dal primo minuto, mentre il Genoa spera di riproporre la prestazione combattiva delle prime sei partite, con l’obiettivo di consolidare il proprio rendimento e prepararsi al meglio per la partita con l’Atalanta. Un incontro importante per entrambe le squadre, caratterizzato da attese e strategie diverse.

Allegri rilancia Leao e Pulisic dal 1’, l’allenatore rossoblù spera di ritrovare il Grifone battagliero visto nelle sue prime sei partite, con il clou del match con l’Atalanta. “Sfida delicata – ammette – il Milan ha grandi valori. Dovremo occupare al meglio le due aree”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genoa, De Rossi cerca la “partita perfetta” per contrastare il Diavolo

Leggi anche: Genoa, parla De Rossi in conferenza: «Il mio sogno ricorrente è fare i punti per il Genoa. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti»

Leggi anche: Genoa, testa all’Atalanta: buone notizie per De Rossi. Il punto sull’infermeria del Grifone in vista della partita contro la Dea

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

De Rossi: 'Che emozione il tributo dei tifosi'; Roma-Genoa, De Rossi all'Olimpico: cosa c'è dietro il ritorno di DDR; Genoa, dopo la sconfitta con la Roma i tifosi discutono sul saluto di De Rossi alla Curva Sud; Genoa, De Rossi: Delusione sì, ma ero più preoccupato quando sono arrivato”.

Genoa, De Rossi cerca la “partita perfetta” per contrastare il Diavolo - Allegri rilancia Leao e Pulisic dal 1’, l’allenatore rossoblù spera di ritrovare il Grifone battagliero visto nelle sue prime sei partite, con il clou del ... ilsecoloxix.it

De Rossi cerca il vero Genoa: “Ho detto in faccia quello che pensavo del match di Roma e tutti hanno capito. Pisa? Partita importante" - Non ha nascosto la delusione di Roma il tecnico rossoblù De Rossi e ammette che ha parlato chiaro ai giocatori: “Ci siamo detto le cose in faccia e tutti hanno condiviso la mia analisi. telenord.it