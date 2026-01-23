Il centrosinistra attraversa una fase di crisi che coinvolge anche Cosenza, dove si registra una tensione tra il sindaco Caruso e il Partito Democratico. La situazione apre alla possibilità di elezioni anticipate, seguendo la scia delle recenti vicende di Salerno, dove le dinamiche interne hanno portato a dimissioni forzate. Questa instabilità mette in discussione la stabilità delle amministrazioni locali e il percorso politico del centrosinistra in diverse città italiane.

C’è il rischio di un’altra implosione all’interno del centrosinistra dopo il caso Salerno, in cui Vincenzo De Luca ha imposto le dimissioni al sindaco in carica per potersi candidare a maggio prossimo. Stavolta è Cosenza, in Calabria, a essere teatro dello scontro tra il primo cittadino, Franz Caruso, e il Partito Democratico. Con il rischio, non tanto remoto, di arrivare alle elezioni anticipate. La lite. Eletto nel 2021 al ballottaggio, Franz Caruso, importante avvocato penalista, è un esponente socialista. Indicato tra i papabili come contendente di Roberto Occhiuto alle regionali di agosto, dove poi il centrosinistra ha scelto Pasquale Tridico, subito dopo le elezioni regionali il primo cittadino ha aperto un fronte con il Partito Democratico, ma anche con il suo stesso partito, Avanti Psi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Centrosinistra in crisi, non solo Salerno: a Cosenza è lite tra il sindaco Caruso e il Pd, rischio elezioni anticipate

Elezioni provinciali Salerno: PD guida il centrosinistraLe elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento.

Elezioni a Salerno, Salzano (Popolari e Moderati): "Il Pd convochi tavolo di centrosinistra"Il movimento “Popolari e Moderati” di Salerno invita il Partito Democratico a convocare un tavolo di confronto con le altre forze del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Avellino, Santoro: Il campo largo non può diventare il campo delle famiglie; Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di Vibo · ilvibonese.it; MARCIANISE - Trombetta si dimette: il centrosinistra vuole fare assopigliatutto, non posso accettarlo. 20 giorni per superare la nuova crisi o si vota in primavera GLI SCENARI; Tittarelli, Tonnarelli ma anche Mari: Macerata, il centrosinistra stringe sul candidato.

Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di ViboIl coordinamento vibonese dell’area progressista si è confrontato soltanto sulla definizione delle cariche nelle commissioni consiliari alla Provincia e sulle elezioni di primavera in 14 comuni. Ecco ... ilvibonese.it

MARCIANISE - Trombetta si dimette: il centrosinistra vuole fare assopigliatutto, non posso accettarlo. 20 giorni per superare la nuova crisi o si vota in primavera GLI SCENARI09:29:04 Sembrava che la lunga crisi amministrativa fosse finalmente giunta a una svolta. Invece, nella serata di ieri, è arrivato il colpo di scena: il sindaco Antonio Trombetta ha rassegnato le dimi ... casertafocus.net

Bocciata in Consiglio comunale a Carmagnola la mozione del centrosinistra sul Consorzio socio-assistenziale Cisa31: scintille su conti, servizi e responsabilità. Per l’opposizione «la crisi è grave, con famiglie in difficoltà», ma la maggioranza parla di “strumen - facebook.com facebook

Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di Vibo x.com