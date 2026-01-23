A Cosenza, la crisi nel centrosinistra coinvolge il sindaco Caruso e il Pd, generando incertezza politica e il possibile ricorso a elezioni anticipate. Questa situazione riflette le tensioni interne al campo progressista e rappresenta un elemento di instabilità che potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale, contribuendo a una fase di incertezza politica nel panorama italiano.

Il centrosinistra italiano sta attraversando una fase di profonda turbolenza territoriale che rischia di compromettere la tenuta del cosiddetto campo largo a livello nazionale. Dopo lo scossone avvenuto a Salerno, dove le dinamiche interne hanno portato a una spaccatura evidente, i riflettori della cronaca politica si spostano ora sulla Calabria. A Cosenza la situazione appare particolarmente critica per la tenuta della giunta guidata da Franz Caruso, un sindaco di estrazione socialista che si trova ora in rotta di collisione frontale con il Partito Democratico locale e nazionale. Questa nuova crisi rappresenta un ulteriore ostacolo per la segretaria Elly Schlein, impegnata nel difficile compito di tenere unite le diverse anime della coalizione in un momento di forte frammentazione e tensioni personalistiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crisi nel centrosinistra a Cosenza: il sindaco Caruso contro il Pd, rischio elezioni anticipate

Centrosinistra in crisi, non solo Salerno: a Cosenza è lite tra il sindaco Caruso e il Pd, rischio elezioni anticipateIl centrosinistra attraversa una fase di crisi che coinvolge anche Cosenza, dove si registra una tensione tra il sindaco Caruso e il Partito Democratico.

Elezioni Comunali, tensione nel centrosinistra. Renzi boccia il Pd e corteggia Sala: “La discontinuità qui è Salvini”Durante le elezioni comunali, nel centrodestra emergono tensioni e strategie politiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di Vibo · ilvibonese.it; Avellino, Santoro: Il campo largo non può diventare il campo delle famiglie; Crisi in maggioranza, Trombetta potrebbe giocarsi la 'carta' dimissioni; Quarto ponte, la Lega replica al PD: Smentite il vostro sindaco Gattinoni e insultate l'intelligenza dei cittadini.

Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di ViboIl coordinamento vibonese dell’area progressista si è confrontato soltanto sulla definizione delle cariche nelle commissioni consiliari alla Provincia e sulle elezioni di primavera in 14 comuni. Ecco ... ilvibonese.it

Crisi in maggioranza, Trombetta potrebbe giocarsi la 'carta' dimissioniDopo settimane di riunioni, confronti e trattative il sindaco non sembra essere riuscito a trovare la quadra e chiudere la crisi politica ... casertanews.it

Bocciata in Consiglio comunale a Carmagnola la mozione del centrosinistra sul Consorzio socio-assistenziale Cisa31: scintille su conti, servizi e responsabilità. Per l’opposizione «la crisi è grave, con famiglie in difficoltà», ma la maggioranza parla di “strumen - facebook.com facebook

Il centrosinistra si riunisce ma non vede l’elefante nella stanza: neppure una parola sulla crisi al Comune di Vibo x.com