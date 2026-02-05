La partita tra Juve Stabia e Padova si gioca oggi per la ventitreesima giornata di Serie B. Le due squadre hanno obiettivi diversi: le campane cercano una vittoria per avvicinarsi ai playoff, mentre i veneti vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si svolge in un clima teso, con le squadre che si preparano a dare tutto sul campo.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I campani vogliono vincere per inseguire i playoff, mentre i veneti devono tenersi alla larga dalla zona retrocessione. Juve Stabia-Padova si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli stabiesi vogliono confermarsi squadra imbattibile tra le mura amiche, puntando al risultato pieno contro il Padova, per conquistare il quinto posto e continuare a cullare il sogno playoff. L’undici di Abate è reduce da sette risultati utili consecutivi e non vuole fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Juve Stabia-Padova, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Juve Stabia, occasione sprecata a Reggio: errore fatale di Confente e pareggio che lascia rimpiantiLe Vespe partono forte e vanno in vantaggio con Mosti, poi un grave errore del portiere gialloblù consente alla Reggiana di pareggiare: settimo risultato utile, ma resta l’amaro in bocca ... ilgazzettinovesuviano.com

Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio EmiliaNon perde contatto il Monza da Venezia e Frosinone perché nell’ultimo posticipo della 22ª giornata va a vincere all’Euganeo ... msn.com

La S.S. Juve Stabia al Liceo Scientifico Francesco Severi https://www.ssjuvestabia.it/blog/la-s-s-juve-stabia-al-liceo-scientifico-francesco-severi/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps facebook

. @TorinoFC_1906, Aaron Ciammaglichella rientra dal prestito alla Juve Stabia x.com