Nell’ultima giornata di Serie B, il Monza ha fatto la differenza grazie ai subentranti. I giocatori entrati a partita in corso sono riusciti a portare punti importanti, mantenendo il passo con Frosinone e Venezia in classifica. Una svolta che potrebbe pesare anche nelle prossime giornate.

“Contro il Padova, chi è entrato ha fatto la differenza”. Difficile dar torto a Paolo Bianco, dato che il suo Monza nell’ultima giornata è riuscito a rimanere incollato a Frosinone e Venezia in classifica proprio grazie ai cambi. Minuto 84, dentro Ciurria e Alvarez, assist del primo e gol del secondo per strappare i tre punti a Padova. Sempre più spesso, ormai, chi subentra è determinante e lo dimostra anche l’ultima giornata di Serie B, che ha visto ben 4 gol decisivi arrivati dalle sostituzioni. Squadre come il Cesena, la Reggiana o l’Entella puntano tutto sull’undici titolare e raccolgono poco dai cambi, altre invece grazie alle mosse degli allenatori hanno svoltato partite e conquistato punti importanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serie B, fattore cambi: ecco chi fa più punti con i subentrati

