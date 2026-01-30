Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic pur avendo fatto più punti | non è la prima volta e c’è un fattore in comune

Jannik Sinner perde ancora contro Novak Djokovic, nonostante abbia fatto più punti sul campo. La partita ha lasciato l’amaro in bocca, anche perché Sinner ha mostrato di essere competitivo e di poter tenere testa al suo avversario. La sconfitta fa male, ma lui sa che può tornare più forte, perché questa non è la prima volta che si trova in questa situazione. Ora avrà tempo per riorganizzarsi e prepararsi alla prossima occasione.

Jannik Sinner avrà tempo e modo per tornare su una sconfitta che brucia, soprattutto perché racconta una storia meno scontata di quanto dica il risultato. Il ko contro Novak Djokovic pesa, eccome, ma lo fa in una dimensione quasi paradossale: numeri alla mano, l’azzurro ha spesso fatto meglio del serbo, salvo poi cedere proprio nei momenti che decidono le grandi partite. Il dato più eloquente è quello complessivo dei punti vinti: 152 contro 140 in favore di Sinner. Un margine netto, che stride con l’esito finale e che certifica quanto l’incontro sia scivolato via su dettagli chirurgici. A supporto arrivano statistiche di servizio di altissimo livello: 26 ace, il 75% di prime in campo, l’80% di punti conquistati con la prima e il 52% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

