Pronostico Mali-Tunisia | ecco il fattore che fa la differenza

Il match Mali-Tunisia, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, si preannuncia come una sfida equilibrata. Analizzando le formazioni e le recenti prestazioni, emerge un fattore chiave che potrebbe influenzare l’esito della partita. Di seguito, tutte le informazioni su come seguirla, le probabili formazioni e il pronostico basato sui dati disponibili.

Mali-Tunisia è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Tre pareggi sono bastati al Mali per prendersi la qualificazione agli ottavi di finale di questa Coppa d’Africa. Anche contro le Comoros, per dire, quando tutti si aspettavano una vittoria, questa squadra non è riuscita a vincere. E nemmeno a segnare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ed è questo il punto che potrebbe fare la differenza: la difficoltà nel trovare la via della rete dei maliani. A differenza della Tunisia ovvio che, anche quando ha perso contro la Nigeria – un’altra squadra destinata ad arrivare in fondo – almeno due gol li ha segnati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

