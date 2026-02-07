Serie A2 Old Wild West | risultati e classifiche della 26ª giornata

La 26ª giornata della Serie A2 Old Wild West è stata un susseguirsi di partite decisive. Squadre in campo per cercare punti importanti, con molti incontri che hanno già deciso le posizioni in classifica. Le gare si sono giocate in un clima teso, con i giocatori che hanno dato il massimo per conquistare vittorie fondamentali nel girone di ritorno.

la ventiseiesima giornata della serie a2 old wild west propone un turno ricco di sfide decisive nel girone di ritorno, con incontri immediatamente seguiti dall'anticipo di venerdì e tre match in programma sabato, oltre alle restanti gare della giornata di domenica. la cornice è competitiva, con squadre pronte a muovere la classifica e a definire posizioni chiave per la postseason. andata: 65-78 (disputata il 101225). in diretta streaming per abbonati su lnp pass. marco cardani (allenatore di urania milano) evidenzia una gara molto impegnativa contro una squadra che difende forte e attacca con individualità pericolose.

