Serie A Women Como-Juventus 0-2 Prova di maturità | gol e highlights

La Juventus Women batte 2-0 il Como e porta a casa tre punti fondamentali in Serie A Women. La squadra di coach Montemurro mostra carattere e concretezza, segnando due gol e controllando la partita dall’inizio alla fine. Il Como prova a reagire, ma non basta per riaprire il match. La vittoria permette alla Juventus di salire in classifica e di mantenere alte le ambizioni per la stagione.

La Juventus Women conquista tre punti pesantissimi sul campo del Como Women, imponendosi per 2-0 nella sfida valida per il campionato di Serie A Women. Una vittoria costruita con pazienza, qualità e personalità, che conferma la crescita e l'affidabilità del gruppo bianconero.La partitaL'avvio è.

