Serie A Women Inter-Juventus 2-1 Sconfitta in trasferta | gol e highlights

Nella decima giornata di Serie A Women, l’Inter ha battuto la Juventus per 2-1 in trasferta. La partita, disputata a Milano, è stata caratterizzata da un primo tempo combattuto e ben giocato, anche se le bianconere non sono riuscite a conquistare punti. Di seguito, i gol e gli highlights di un incontro che ha mostrato determinazione da entrambe le squadre.

La Juventus Women esce a testa alta dal campo dell'Inter, ma senza punti. Nella decima giornata di Serie A Women le bianconere cedono 2-1 a Milano al termine di una gara intensa, combattuta e giocata con personalità, soprattutto nella prima parte. Il gol immediato di Salvai non basta: le.

Nella ventunesima giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 in una partita giocata in trasferta. Di seguito, vengono presentati i dettagli del match, con un focus sui gol e sugli highlights principali. Una sfida che ha visto i bianconeri affrontare una sconfitta in un momento importante della stagione.

