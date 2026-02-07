Sergio & Valentino l' inedita coppia racconta la città sul tram dei desideri

Sergio Mattarella sale sul tram giallo di Milano insieme a Valentino. Lo fanno in modo semplice e diretto, passando tra atleti e musicisti. Il presidente si lascia coinvolgere dalla città, parlando di dialogo e collaborazione. La corsa verso San Siro diventa anche un modo per mostrare che l’Italia può tornare a muoversi unita e senza ostacoli.

"L'Italia è vocata al dialogo, alla concordia e alla collaborazione". In mezzo ad atleti e musicisti, come un milanese qualsiasi c'è Sergio Mattarella nel tram giallo Milano che lo porta a San Siro e che rimette l'Italia nei binari giusti, al centro del mondo. A guidare il tram c'è l'ex campione del mondo Valentino Rossi nell'inedita veste di tranviere, anche se non il mezzo non ha come targa il "suo" numero 46 ma 26. La gag studiata da settimane (e "bruciata" dal giornalista Rai Auro Bulbarelli, sbianchettato dai palinsesti) chiude la meravigliosa e stancante giornata olimpica del presidente della Repubblica, accolto con un boato quando si è seduto in tribuna, che grazie al suo soft power rilancia l'immagine del nostro Paese, con il resto del mondo alla finestra.

