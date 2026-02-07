Sequestro di Cristina Mazzotti fermato un condannato all’ergastolo

Nella notte, la polizia di Milano ha arrestato Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Nonostante la condanna definitiva, Calabrò era ancora libero e si stava muovendo in città. La squadra mobile ha intercettato e fermato l’uomo, portandolo in caserma. L’operazione chiude un lungo capitolo di indagini e di attesa per la famiglia della vittima.

Il sequestro e la morte di Cristina Mazzotti. La giovane fu rapita il 1° luglio 1975 a Eupilio, in provincia di Como. Secondo quanto accertato, venne segregata in una buca a Castelletto Ticino, in condizioni disumane, senza adeguata aerazione né possibilità di muoversi. Alla ragazza sarebbero state somministrate massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti, circostanze che portarono volontariamente alla morte, avvenuta a Galliate, nel Novarese.

