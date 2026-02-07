Milano fermato un condannato all' ergastolo per l' omicidio di Cristina Mazzotti

La polizia di Milano ha arrestato un uomo condannato all'ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. L’uomo, che fino a poco tempo fa era a piede libero, è stato fermato perché avrebbe legami con la criminalità calabrese. L’arresto arriva dopo le indagini dell’operazione

Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Secondo gli inquirenti, l'uomo - condannato il 4 febbraio scorso - aveva fatto parte del commando che rapì la giovane a Eupilio Como, il primo luglio del 1975, la segregò in una buca in Castelletto Ticino e ne provocò "volontariamente la morte, avvenuta in Galliate (Novara)". La figura di Calabrò è emersa anche nel procedimento della Dda Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan.

