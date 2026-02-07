A Milano, hanno arrestato l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Era a piede libero e aveva prenotato un volo per la Calabria, rischiando di scappare. La polizia ha intercettato il sospettato e l’ha portato in carcere, evitando che sparisse. Ora si attende il suo trasferimento in cella.

Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all'ergastolo il 4 febbraio scorso per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Calabrò era libero dopo la condanna all'ergastolo della Corte d'Assise di Como in attesa dei successivi gravi di giudizio., La figura di Calabrò è emersa nel procedimento della Dda Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan. Per gli inquirenti dall'indagine "Doppia Curva" sarebbe infatti emerso che l'uomo "vantava e vanta, nella sua attualità, una fama criminale che lo porta a interloquire, su un piano di sovraordinazione, con esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria", portando i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola a disporre il fermo, anche perché "è concreto e attuale il pericolo di fuga ove si consideri che l'imputato ha prenotato un volo Milano-Reggio Calabria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, fermato il condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

La polizia di Milano ha arrestato un uomo condannato all'ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

Argomenti discussi: Milano, fermato un condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo; Mani nelle parti intime, domande sconce, pazienti denudate: le violenze che nessuno ha fermato; Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò dopo condanna all’ergastolo: Può fuggire.

Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo: «Pericolo di fuga». Il volo e la fama criminaleCondannato all’ergastolo in primo grado per uno dei sequestri più atroci della storia criminale italiana, Giuseppe Calabrò è stato fermato nella notte dalla ... leggo.it

Aveva un volo per Reggio Calabria: fermato Giuseppe Calabrò. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio MazzottiCalabrò era libero dopo la condanna all'ergastolo della Corte d'Assise di Como in attesa dei successivi gravi di giudizio. Ma secondo i pm di Milano c’era un concreto e attuale il pericolo di fuga ... ilgiorno.it

Fermato per il sequestro di Cristina Mazzotti del 1975 un condannato all'ergastolo #ANSA facebook

Il sequestro, la prigionia per 28 giorni in una buca, la discarica: due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti x.com