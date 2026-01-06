La Nota dell’Amministrazione comunale sulla multa alla Casa Pia

Il Comune di Arezzo ha rilasciato una nota ufficiale riguardo alla multa inflitta a un’auto collegata alla Casa Pia. L’amministrazione ha ritenuto opportuno precisare i fatti, garantendo trasparenza e corretta comunicazione ai cittadini, e sottolineando l’impegno nel mantenere la legalità e il rispetto delle norme da parte delle forze di polizia locali.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – La Nota dell'Amministrazione comunale sulla multa alla Casa Pia. « In riferimento a quanto dichiarato dal direttore della Casa Pia in merito alla sanzione elevata a un'autovettura riconducibile alla stessa istituzione, il Comune di Arezzo ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti, a tutela della correttezza dell'operato della Polizia Municipale e per una corretta informazione dei cittadini. L'autovettura oggetto di sanzione era parcheggiata in divieto di sosta, in violazione delle norme del Codice della Strada, e al momento del controllo il veicolo non presentava alcun contrassegno che ne autorizzasse lo stazionamento.

