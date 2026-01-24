Sentenza Rivabella Brivio | Riconosciuta la correttezza delle scelte del 2015
Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la correttezza delle scelte adottate dal Comune di Lecco nel 2015, con la sentenza Rivabella, Brivio. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento della legittimità delle procedure e delle scelte amministrative effettuate in quel periodo, contribuendo a chiarire la posizione dell’ente e a consolidare la certezza del diritto.
Egregio direttore,chiedo ospitalità per ritornare sulla vicenda, positivamente chiusa per il comune di Lecco qualche giorno fa dalla sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sentenza n. 202600192) circa l'acquisizione e la successiva vendita dell'area demaniale ad uso industriale di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
