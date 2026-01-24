Sentenza Rivabella Brivio | Riconosciuta la correttezza delle scelte del 2015

Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la correttezza delle scelte adottate dal Comune di Lecco nel 2015, con la sentenza Rivabella, Brivio. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento della legittimità delle procedure e delle scelte amministrative effettuate in quel periodo, contribuendo a chiarire la posizione dell’ente e a consolidare la certezza del diritto.

