Senesi Juventus primi passi concreti | incontro positivo e offerta sul tavolo per anticipare la concorrenza

La Juventus sta avanzando con i primi passi concreti per il mercato estivo, focalizzandosi sul rafforzamento della difesa. Durante un incontro positivo con l’agente di Senesi, i bianconeri hanno presentato un'offerta per anticipare la concorrenza. La strategia mira a sfruttare le opportunità dei parametri zero, consolidando la rosa con interventi mirati e pianificati con attenzione.

Senesi Juventus, si gioca d’anticipo: incontro positivo negli scorsi giorni con l’agente, sul tavolo c’è questa proposta. I dettagliRecentemente si è svolto un incontro tra la Juventus e l’agente di Senesi, difensore centrale in scadenza di contratto.

Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l’agente! UltimeLa Juventus monitora con attenzione la situazione di Senesi, difensore argentino in scadenza con il Bournemouth.

