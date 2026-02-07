L’Italia conquista la sua prima vittoria nel Sei Nazioni battendo la Scozia 18-15 all’Olimpico. La partita è stata dura, giocata sotto una pioggia battente, ma gli azzurri hanno tenuto duro e sono riusciti a portare a casa il risultato. Un debutto positivo per la nazionale italiana, che inizia con il piede giusto questa edizione del torneo.

Debutto positivo al Sei Nazioni per l’Italia, che supera 18-15 la Scozia al termine di una vera e propria battaglia sul manto dell’Olimpico colpito da una pioggia incessante. Il successo matura dopo una prima frazione chiusa con un parziale di 15-7 per gli azzurri, grazie alle mete di Lynagh e Menoncello e con Garbisi che trasforma. Nella ripresa gli scozzesi tentano la rimonta, portandosi sino al 18-15 ma l’Italia difende bene e passa. Decisiva una mischia ordinata, dominante dall’inizio alla fine, con il pilone destro Simone Ferrari premiato player of the match. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sei Nazioni di rugby, l’Italia supera la Scozia 18-15

Approfondimenti su Sei Nazioni

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi.

Questa mattina si è giocato il match tra Italia e Scozia, valido per le Sei Nazioni di rugby 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Rugby 6 Nazioni: l'Italia inizia bene e supera la Scozia 18-15 su un campo allentato dalla pioggia

Ultime notizie su Sei Nazioni

Argomenti discussi: Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Musei civici: ingresso gratuito per i possessori di biglietto del Torneo di Rugby Sei Nazioni 2026; Guinness Sei Nazioni 2026, Roma pronta a un nuovo appuntamento con il Torneo; Rugby, Sei Nazioni stasera al via. Italia-Scozia sabato in un Olimpico sold out.

Italia-Scozia diretta Sei Nazioni, segui live la sfida di rugby dell'OlimpicoÈ il giorno dell'esordio per gli azzurri del ct Quesada, che puntano sul tifo del pubblico di Roma: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Italia-Scozia 18-15, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta scozzese a 10 minuti dal termineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80' Vantaggio scozzese, non ci voleva. 80' Non un gran guadagno territoriale, ma rimessa scozzese. 79' Ruota la ... oasport.it

Il business del Sei Nazioni. Il trofeo non è più soltanto rugby: è un asset strategico da miliardi, capace di sostenere i bilanci federali e generare un enorme impatto economico sui territori - Matteo Spaziante facebook

Il business del Sei Nazioni. Il trofeo non è più soltanto rugby: è un asset strategico da miliardi, capace di sostenere i bilanci federali e generare un enorme impatto economico sui territori - Matteo Spaziante x.com