Le partite di oggi | Juve-Napoli e Roma-Milan è il giorno dei big match

Oggi si disputano importanti incontri di calcio tra cui Juve-Napoli e Roma-Milan, due delle sfide più attese della giornata. Oltre alle partite di Serie A, sono in programma anche match di Serie B, Serie C e dei principali campionati esteri, come Arsenal-Manchester United in Premier League. Un giorno ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con molte gare da seguire e analizzare.

Domenica di grandi partite in Serie A: dopo i tre match pomeridiani, alle 18 Juventus e Napoli si affrontano in quello che potrebbe essere uno snodo chiave nella stagione di entrambe. Punti importantissimi in palio anche alle 20:45 con Roma-Milan: i rossoneri devono vincere per restare in scia dell'Inter capolista, la Roma per accelerare nella corsa Champions. Grandi squadre in campo anche all'estero: il Barcellona alle 16:15 ospita l'Oviedo, in Inghilterra l'Arsenal primo in classifica sfida il Manchester United alle 17:30. Le partite di oggi Sassuolo-Cremonese, ore 12:30Atalanta-Parma, ore 15Genoa-Bologna, ore 15Juventus-Napoli, ore 18Roma-Milan, ore 20:45 Le partite di oggi Südtirol-Padova, ore 15Catanzaro-Sampdoria, ore 17:15 Le partite di oggi Giana Erminio-Arzignano, ore 14:30Novara-Pro Patria, ore 14:30Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi, ore 17:30Pergolettese-Ospitaletto, ore 17:30 Le partite di oggi Arezzo-Juventus U23, ore 12:30Ascoli-Perugia, ore 14:30Gubbio-Forlì, ore 17:30Livorno-Vis Pesaro, ore 17:30Pineto-Campobasso, ore 17:30 Le partite di oggi Altamura-Atalanta U23, ore 12:30Casertana-Trapani, ore 14:30Catania-Cosenza, ore 14:30Sorrento-Salernitana, ore 14:30Audace Cerignola-Monopoli, ore 20:30 Le partite di oggi Brentford-Nottingham Forest, ore 15Crystal Palace-Chelsea, ore 15Newcastle-Aston Villa, ore 15Arsenal-Manchester United, ore 17:30 Le partite di oggi Atletico Madrid-Maiorca, ore 14Barcellona-Oviedo, ore 16:15Real Sociedad-Celta Vigo, ore 18:30Alaves-Betis, ore 21 Le partite di oggi Nantes-Nizza, ore 15Brest-Tolosa, ore 17:15Metz-Lione, ore 17:15Paris FC-Angers, ore 17:15Lilla-Strasburgo, ore 20:45 Le partite di oggi Borussia Mönchengladbach-Stoccarda, ore 15:30Friburgo-Colonia, ore 17:30 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le partite di oggi: Juve-Napoli e Roma-Milan, è il giorno dei big match Inter-Napoli, oggi il big match: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni e le altre partiteL'incontro tra Inter e Napoli, valido per la 20ª giornata di Serie A, si disputa questa sera allo stadio Meazza. Leggi anche: Serie A, oggi Milan-Roma – Il big match in diretta La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. IL MILAN VOTA CONTRO! DUE NOVITÀ DA MILANELLO PER ROMA | Obbligo di Riscatto Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Le partite di oggi: in campo Milan e Roma, Senegal e Marocco si giocano la Coppa d'Africa; La programmazione calcio di DAZN: un nuovo turno di Serie A Enilive. Proseguono Serie BKT e LaLiga; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro. Dove vedere in tv Roma-Milan, Juventus-Napoli e le altre partite di oggi di serie ADomenica di big match, con rossoneri e azzurri che devono rispondere all'Inter. Ma per entrambi la trasferta è di quelle impegnative ... corriere.it Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lazio-Napoli, Fiorentina-Cremonese, Verona-Torino e Inter-BolognaIl programma completo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-26: riflettori puntati su Atalanta-Roma, Lazio-Napoli e Inter-Bologna. sport.virgilio.it Dobbiamo essere incazzati dopo oggi. Dobbiamo capire come si affrontano queste partite. Non possiamo prendere due gol così e buttare via la partita. Siamo stati lenti, abbiamo sbagliato delle scelte. Non mi butto giù, era una partita importante da vincere. Do - facebook.com facebook Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.