L’Italia perde ancora nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la sconfitta contro il Canada, i campioni olimpici di Pechino 2022 sono stati battuti anche dalla Svezia con un punteggio di 9-4. La squadra italiana ora rischia di uscire dai giochi, e tutto si riapre nella corsa alle medaglie.

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver perso un’imbattibilità che durava da 23 partite, cedendo in maniera nitida contro il Canada giovedì sera, oggi pomeriggio i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 9-4 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Amos Mosaner (ieri sera portabandiera nella Perla delle Dolomiti insieme a Federica Brignone) e Stefania Constantini (che ha pronunciato il giuramento degli atleti nel corso della Cerimonia d’Apertura) hanno disputato una delle partite meno convincenti della prima parte dei Giochi, commettendo diversi errori e risultando discontinui contro i fratelli Isabella e Rasmus Wranaa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Secca sconfitta per l’Italia contro la Svezia: si riapre tutto nel curling misto

