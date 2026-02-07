Curling doppio misto Italia ko con la Svezia | semifinale ora più lontana

Nel torneo olimpico di curling doppio misto, l’Italia perde contro la Svezia con un risultato di 9-4. La squadra azzurra ha subito un allungo decisivo degli scandinavi nel settimo end, rendendo più difficile il passaggio alle semifinali. Ora il sogno di medaglia si allontana.

Nel torneo olimpico di curling doppio misto arriva una sconfitta pesante per l’Italia. La Svezia piazza l’allungo decisivo nel settimo end e chiude sul 9-4, complicando il cammino azzurro verso le semifinali. Si ferma contro la Svezia dei fratelli Wranaa la corsa dell’Italia nel torneo di curling doppio misto dei Milano Cortina 2026. Gli svedesi disputano una partita praticamente perfetta e chiudono i conti nel settimo end, dove piazzano tre punti che scavano il solco decisivo fino al 9-4 finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

