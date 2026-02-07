Sean Dyche fa esplodere la difesa del Nottingham Forest dopo che tre gol terribili li hanno visti battuti a Leeds

Sean Dyche critica duramente la difesa del suo Nottingham Forest dopo la sconfitta per 3-1 a Leeds. L’allenatore inglese si è detto deluso dagli errori difensivi dei suoi giocatori, che hanno permesso tre gol “terribili”. Dyche ha sottolineato che questi sbagli hanno pesato molto sulla partita e che ora bisogna rimboccarsi le maniche per evitare altre brutte serate. La squadra si trova in una posizione complicata nella classifica e la prossima partita sarà decisiva per cercare di risollevarsi.

2026-02-07 01:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: L'allenatore del Nottingham Forest, Sean Dyche, si è rammaricato degli errori difensivi che hanno contribuito alla sconfitta per 3-1 della sua squadra a Leeds stasera – un risultato che li lascia saldamente nella lotta per la retrocessione. I padroni di casa hanno segnato due gol in quattro minuti del primo tempo e hanno preso il controllo della partita tra le due squadre che hanno iniziato la serata appena sopra le ultime tre. Jayden Bogle ha ottenuto il primo dopo che Ilia Gruev ha avuto troppo tempo e spazio per individuare un passaggio filtrante perfetto.

