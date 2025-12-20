Douglas Luiz l’allenatore Dyche sul riscatto del Nottingham Forest | Ho la libertà di gestire il club Poi le parole sul contratto del brasiliano

Douglas Luiz, Dyche gela le aspettative sul riscatto. Il tecnico del Nottingham Forest snobba le clausole legate alle presenze. Il futuro di Douglas Luiz sembra tingersi di tinte fosche oltremanica, creando più di una preoccupazione alla dirigenza della Juventus. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi al Nottingham Forest con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, non sta trovando lo spazio sperato sotto la gestione di Sean Dyche. Le clausole contrattuali prevedono che il club inglese debba acquistare il cartellino del classe 1998 a titolo definitivo solo al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti ciascuna.

