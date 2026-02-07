Se vuoi sposarti | paga Qualche migliaio di dollari e l’algoritmo vi dichiara marito e moglie

Sempre più persone si affidano a un sistema digitale per sposarsi. Basta pagare qualche migliaio di dollari, e un algoritmo decide se sei ufficialmente marito e moglie. La novità ha già attirato l’attenzione di chi cerca una via rapida e senza troppi impegni per mettere nero su bianco un’unione. Sono sempre di più i single che, stanchi delle delusioni in amore, scelgono questa strada alternativa.

Se hai una gran voglia di contrarre matrimonio. Se sei solo o sola e nella vita non ne hai azzeccata una in amore, o l'amore non ha azzeccato te. Se non sai più cosa rispondere alla famiglia quando ti chiede: ma tu quando ti sposi? C'è una soluzione: paghi e un matrimonio avrai. Non un matrimonio qualsiasi, di quelli che si fanno con qualcuno a caso, tanto per fare. Basta che ti rivolga a Keeper, il cupido digitale, l'Eliana Monti 2.0, dove chi vuole vedere scritto sul proprio stato civile sposato o sposata può soddisfare il proprio desiderio. È la nuova piattaforma online che provvede al tuo stato sociale e funziona così: le donne entrano gratis, più o meno come in discoteca negli anni Ottanta.

