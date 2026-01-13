Il rispetto del diritto internazionale rimane un principio fondamentale, anche se spesso soggetto a interpretazioni diverse. La complessità delle relazioni internazionali richiede equilibrio e attenzione, evitando semplificazioni eccessive. Con una prospettiva critica, si può comprendere come le scelte politiche si inseriscano in un contesto globale complesso, dove il rispetto delle norme rappresenta un elemento essenziale per la stabilità e la credibilità internazionale.

Al direttore - Il suo auspicio di vedere Giorgia Meloni sempre più “punto di riferimento per chi sogna nuove Balene bianche” stimola una riflessione controvento sulla legge elettorale: ora che il bipolarismo ha perduto la sua linea di demarcazione (Silvio Berlusconi) e adempiuto alla sua missione storica (estendere a tutti la legittimazione a governare), sarebbe ora di convincersi che continuare a insistere sulla cura da maggioritario (in gestazione in tal senso c’è il quinto “ellum” in poco più di trent’anni) è operazione che rasenta ormai l’accanimento terapeutico e che si spiega solo con la riluttanza ad ammettere che centrodestra e centrosinistra sono ormai etichette che definiscono più un posizionamento che un contenuto (vedi alla voce Ucraina le maggiori affinità Meloni-Calenda da un lato e Salvini-Conte dall’altro). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

