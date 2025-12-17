Rette CRA Distretto sud-est aumenti sconsiderati

Negli ultimi mesi, CGIL, CISL, UIL e i sindacati provinciali hanno cercato di contrastare gli aumenti ingiustificati delle rette nei CRA del distretto sud-est, in particolare nella struttura di Collecchio. Le organizzazioni sindacali si sono mobilitate con diverse iniziative per difendere i diritti degli anziani e delle loro famiglie, opponendosi a un incremento considerato eccessivo e dannoso per l’utenza.

Nei mesi scorsi CGIL, CISL, UIL della zona LanghiranoCollecchio e SPI, FNP, UILP provinciali hanno con ogni mezzo tentato di opporsi all’iniziativa di una cooperativa sociale, gestore di servizi CRA, di aumentare le rette per i posti letto autorizzati nella struttura di Collecchio in maniera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

