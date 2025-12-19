Passaggio Fiamma Olimpica il 29 dicembre | Comune di Taranto e Kyma Mobilità invitano ad usare i mezzi pubblici
Il 29 dicembre alle 17, Taranto ospiterà un momento memorabile con il passaggio della Fiamma Olimpica. Per assicurare il successo della staffetta, il Comune di Taranto e Kyma Mobilità invitano tutti i cittadini a preferire i mezzi pubblici Tarantini. Un’occasione per vivere insieme questa grande celebrazione e valorizzare l’efficienza del trasporto locale.
Tarantini Time Quotidiano Per accogliere e garantire il regolare svolgimento della staffetta della Fiamma Olimpica in programma il 29 dicembre, a partire dalle 17.30, il Comune di Taranto e Kyma Mobilità invitano i cittadini alla collaborazione, suggerendo di sostituire l’uso dell’auto privata per gli spostamenti da e verso il Borgo, con l’utilizzo dei mezzi pubblici. La sollecitazione è opportuna e necessaria, al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione e la sicurezza di cittadini e partecipanti, in considerazione delle deviazioni temporanee alla circolazione predisposte al passaggio del convoglio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
