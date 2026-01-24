Raccolta differenziata | gli aretini sono i peggiori della Toscana La classifica comune per comune

La raccolta differenziata rappresenta un indicatore importante per la gestione sostenibile dei rifiuti. In Toscana, le performance variano da comune a comune. A livello provinciale, Arezzo si colloca tra le città con risultati più bassi, non raggiungendo nel 2024 l’obiettivo europeo del 65%. Analizzare i dati e capire le cause può contribuire a migliorare le pratiche di raccolta e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Non è Arezzo il comune più “riciclone” della provincia. Anzi, per dirla tutta, il capoluogo nel 2024 non ha raggiunto il target europeo del 65% di raccolta differenziata. A dirlo sono i dati contenuti nel Rapporto Ispra 2025 dove il tema riguardante il ciclo del trattamento dei rifiuti viene.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Cresce la raccolta differenziata in Toscana: Calcinaia è il comune più riciclone della provincia

Fondi primo comune pontino per la raccolta differenziata: è all'82,9%Il primo comune pontino per la raccolta differenziata ha raggiunto l'82,9%, evidenziando un significativo miglioramento nella gestione dei rifiuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Raccolta rifiuti: si avvicina la data di avvio dell’ultimo passaggio alla riorganizzazione; Ri-creazione: da oggetto a rifiuto… e ritorno, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana; Raccolta rifiuti e disagi, Fabbrini (Sei Toscana): Criticità superabili con la collaborazione dei cittadini; Ri-creazione per oltre seimila studenti. Progetto Sei Toscana con numeri da record.

Raccolta differenziata: gli aretini sono i peggiori della Toscana. La classifica comune per comuneDi fianco a eccellenze del riciclo ci sono territori dove ancora le percentuali stentano a crescere. Nel contesto regionale poi la provincia si colloca in ultima pozione conquistando la maglia nera. arezzonotizie.it

Raccolta differenziata, 7 italiani su 10 «sbagliano senza saperlo». Ecco gli errori più comuniLa raccolta differenziata dei rifiuti è tanto importante per l'ambiente quanto ostica per i cittadini, che spesso devono destreggiarsi tra le tante indicazioni su dove gettare la loro spazzatura, con ... ilmattino.it

«Mantenere le buone pratiche quotidiane è precondizione essenziale per non disperdere quanto di... #raccoltadifferenziata #SIDERNO - facebook.com facebook