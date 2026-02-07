Scuola la replica della sindaca | Investimenti per oltre 2,5 milioni

La sindaca di Albinea risponde alle critiche sulla gestione delle risorse per le scuole del paese. In un breve commento, difende gli investimenti fatti, che superano i 2,5 milioni di euro. La prima cittadina sottolinea come le accuse di poca attenzione siano infondate, e invita a guardare i fatti invece di giudizi affrettati. La polemica si accende dopo le voci di chi sostiene che il Comune non abbia fatto abbastanza per le scuole locali.

"Certo che ci vuole un bel misto di arroganza e scarsa conoscenza del tema per affermare che ad Albinea il Comune faccia poco per la scuola ". A dichiararlo è la sindaca di Albinea Roberta Ibattici rispondendo all'attacco della minoranza per la situazione del sistema scolastico. "I dati – spiega Ibattici – del bilancio parlano chiaro con un investimento del Comune sulla scuola che ammonta a 2.693.924 euro su un totale di parte corrente di 8.892.190 euro: in pratica oltre un quarto dell'intero bilancio che va ad aumentare la qualità e abbattere le rette del sistema dello 0-6, al sostegno alla inclusione scolastica degli alunni con disabilità, al centro di educazione pomeridiana, ai tanti progetti educativi e contributi alle famiglie per pagare i campi estivi.

