Perugia 2026 la sindaca Ferdinandi | 60 milioni di investimenti servizi garantiti e un welfare per gli ultimi

Perugia 2026 si prepara a un importante sviluppo, con 60 milioni di euro di investimenti destinati a migliorare i servizi e rafforzare il welfare locale. La sindaca Ferdinandi sottolinea come questi interventi rappresentino un impegno concreto per la città, volto a garantire supporto e opportunità a tutti i cittadini, in un percorso di crescita e di attenzione alle esigenze più vulnerabili.

“Considero questo come un momento fondamentale di restituzione alla città del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale. Non si tratta solo di una rendicontazione amministrativa, ma dell’occasione per spiegare il senso politico e la visione che guidano le scelte che portiamo avanti ogni giorno”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ferdinandi, il 2025 un anno di grandi cantieri materiali e immateriali - È stato un anno molto complesso, con un quadro sociale ed economico che mette sempre più sotto pressione i Comuni, con risorse sempre più risicate e invece bisogni sociali e nuove fragilità ... ansa.it