Its Academy e scuola nuovi investimenti dal Ministero | oltre 170 milioni per formazione orientamento e musica

Il Ministero annuncia un investimento di oltre 170 milioni di euro destinato a Its Academy e scuole, con l'obiettivo di potenziare la formazione tecnica, migliorare l'orientamento degli studenti e sostenere le attività artistiche nelle istituzioni scolastiche. Un piano articolato volto a rafforzare le competenze e le opportunità educative in tutto il territorio nazionale.

Un pacchetto di risorse consistente e articolato per rafforzare la formazione tecnica, l’orientamento degli studenti e le attività artistiche nelle scuole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha firmato due nuovi decreti che mettono in campo oltre 170 milioni di euro, destinati agli ITS Academy e ai Licei musicali e coreutici, con l’obiettivo di rendere il sistema educativo sempre più vicino alle esigenze dei giovani e del mondo produttivo. Oltre 136 milioni per la filiera tecnologico-professionale. Il primo intervento riguarda il rafforzamento della riforma degli ITS Academy, considerati dal Ministero uno snodo strategico per la formazione di profili altamente specializzati. Ilgiornale.it

