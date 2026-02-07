Scuola di Romagnano fuori dal piano delle opere | la maggioranza boccia l’emendamento Pd per il suo

La scuola elementare “Parini” di Romagnano non sarà rifatta nel prossimo piano delle opere pubbliche del Comune. La maggioranza ha respinto l’emendamento del Pd che chiedeva di inserirla, scatenando le proteste dell’opposizione. La decisione ha sollevato più di qualche preoccupazione tra i residenti, che temono che la mancata ristrutturazione possa indebolire il cuore del quartiere e il suo tessuto sociale.

La scuola elementare "Parini" di Romagnano, frazione del comune di Massa, non rientra nel piano delle opere pubbliche del Comune per il triennio 2026-2028, una decisione che ha scatenato una forte reazione da parte dell'opposizione consiliare e sollevato preoccupazioni sulla tenuta del tessuto sociale e culturale del quartiere. La bocciatura di un emendamento presentato dal Partito Democratico, volto a inserire la scuola nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P) e nel bilancio comunale, è avvenuta durante l'ultimo Consiglio comunale, lasciando l'istituto scolastico in una situazione di incertezza dopo la chiusura disposta con ordinanza sindacale a fine gennaio 2025.

